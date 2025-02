Quifinanza.it - Google si accorda con il Fisco italiano e versa 326 milioni di euro per tasse non pagate

chiude la disputa fiscale con l’Agenzia delle Entrate italianando 326di. Di conseguenza, la Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’indagine per evasione fiscale a carico della società. La decisione è riportata in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola. L’inchiesta, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, contestava alla divisionepea diIreland Limited di non aver dichiarato eto le imposte sui redditi generati in Italia tra il 2015 e il 2019.Cosa contestava la Procura di MilanoL’indagine della Procura milanese, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, era emersa lo scorso giugno e riguardava una presunta evasione fiscale di quasi 900di, legata ai server e ai servizi tecnologici operanti in Italia, alla vendita di spazi pubblicitari e al mancati pagamenti delle imposte sui ricavi generatiNel dettaglio, le verifiche della Procura hanno evidenziato che l’azienda, relativamente alle attività svolte in Italia, non aveva dichiarato néto le imposte sui redditi generati nel Paese, operando attraverso una presunta “stabile organizzazione occulta” costituita da server e infrastrutture tecnologiche indispensabili per il funzionamento della piattaforma di servizi digitali.