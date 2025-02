Lettera43.it - Google regola i conti con l’Italia: versati 326 milioni di euro al Fisco

ha chiuso un contenzioso tributario con ilitaliano, relativo a tasse non pagate nel periodo tra il 2015 e il 2020, versando 326di. La Procura di Milano, che indagava per evasione fiscale sullaIreland Limited (filialepea del colosso di Mountain View), dopo l'accordo transattivo ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui si ipotizzava il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi prodotti in Italia. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola. Già nel 2017era uscito da un contezioso conversando 306all'Agenzia delle Entrate.Il logo di(Getty Images).