Google Maps fa sbagliare strada | Danno al turismo denunciamo

Lama Mocogno, 19 febbraio 2025 – Oggi sarà presentata una denuncia alla Polizia Postale, formalmente contro ignoti, per le informazioni errate fornite il 16 febbraio dasulla viabilità principale di Lama che hanno causato notevoli disagi, inducendo deviazioni del traffico e creando difficoltà a numerosi turisti. Difficoltà che si sono verificate in una giornata ad alta affluenza per gli impianti sciistici delle Piane. Il sindaco Arnaldo Ricchi ha per questo duramente criticato la possibilità per chiunque di effettuare segnalazioni infondate e non verificate sulla piattaforma. "È un grave atto – ha detto – di ‘procurato allarme’ che ha prodotto rischi per alcune famiglie. Sono state indirizzate sulla viabilità secondaria, normalmente chiusa al traffico in presenza di neve e ghiaccio, e hanno per questo dovuto richiedere soccorso.