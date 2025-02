Golf Mexico Open | Manassero e Francesco Molinari attesi a Nuevo Vallarta

Leggi su Sportface.it

Matteovolano oltreoceano per prendere parte alat VidantaWorld. Gli italiani, reduci da tre settimane di pausa, riprendono il logo cammino sul PGA Tour, partecipando al torneo in programma tra il 20 e il 23 febbraio a. Jane Knapp, 30enne di Costa Mesa – in California -, arriva da campione in carica e andrà a caccia del bis. Lo statunitense ha vinto un solo titolo sul circuito e tre sul PGA Tour Canada. Assenti i big, saranno Aaron Rai dall’Inghilterra e lo statunitense Akshay Bhatia i più alti del ranking mondiale, rispettivamente in ventinovesima e trentesima piazza. Il field prevede 132 giocatori, distribuiti sotto 25 bandiere.on the 4th fairway during day one of the 2023 BMW PGA Championship at WentworthClub in Virginia Water, Surrey.