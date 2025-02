Internews24.com - Gol Perisic, l’ex Inter segna ancora contro la Juve! Vantaggio PSV nei playoff di Champions League – VIDEO

di RedazioneGollaPSV neidi. Le immagini del golIn campo lantus di Thiago Motta nel ritorno deidia Eindhovenil Psv. Attualmente il risultato è sull’1-0 per gli olandesi, che hanno sbloccato la partita con il gol delnerazzurro, Ivan, già in rete nella gara d’andata. Secondo gol in due partite per il croatoi bianconeri, IVAN PERIŠI? SCORES AGAINSTNTUS ONCE AGAIN!!!BACK TO BACK GOALS IN THE!!!pic.twitter.com/hNcsthS7kP— ?? (@TheCroatianLad) February 19, 2025 Gara che attualmente si allungherebbe fino ai supplementari. Ricordiamo che da questo match potrebbe uscire l’avversaria dell’negli ottavi di finale.Leggi sunews24.