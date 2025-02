Lanazione.it - Gli incontri della scuola per genitori. Istituti e parrocchia insieme: "Un sopporto a tutte le famiglie"

Al via venerdì, alle 21, nell’auditorium dell’istituto comprensivo ‘Libero Andreotti’, in Valchiusa, la seconda edizioneper’ organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i duecomprensivi pesciatini, ‘Libero Andreotti’ e ‘Rita Levi Montalcini’, e con l’Unità Pastorale del CentroDiocesi di Pescia. Protagonista delle tre serate del nuovo ciclo dipered educatori consapevoli, il dottor Sergio Teglia, psicologo e psicoterapeuta. Le tre serate sono in programma nei venerdì 21 e 28 febbraio e 7 marzo: il tema generale è ‘Noi e i nostri figli’, neglisi parlerà, rispettivamente, di ‘I loro bisogni, i nostri doveri’, ‘La loro autonomia, il nostro ruolo’, e ‘Le loro connessioni, il nostro esempio’. Lo scorso anno fu un successo, con la partecipazione di oltre 130 persone.