Dayitalianews.com - Gli hacker filorussi attaccano ancora l’Italia, colpiti siti di banche e della Guardia di Finanza

Leggi su Dayitalianews.com

Per il terzo giorno consecutivo,è nel mirino del gruppo diNoname057(16). Oggi, 19 febbraio, gli attacchi si sono concentrati su istituzioni finanziarie, aziende del settore degli armamenti e società di trasporto pubblico. Tra gli obiettivifigurano Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi e Danieli. Diversipresi di mira dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) risultano irraggiungibili. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è intervenuta per allertare le realtà coinvolte e fornire supporto nel ripristino delle operazioni.Terzo attaccoNel corso delle ultime ore, gli attacchi hanno preso di mira iweb del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) edi, insieme ad alcuni sottodomini appartenenti ai portali del Viminale estessa