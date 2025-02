Ilfoglio.it - Gli europei non si sono accorti dei tempi cupi a cui vanno incontro

A che punto è la notte? Esattamente otto anni fa, qui sul Foglio, mi divertii a fondare un ordine mendicante, i Frati Weimariani, con la missione di pregare senza tregua per scongiurare, o quanto meno rimandare, l’Apocalisse delle nostre democrazie. L’avessi fondato sul serio, oggi potrei contare su abbazie disseminate sui territori dell’intera Europa occidentale e confratelli in tutte le redazioni, in tutti i think tank, in tutte le cancellerie. Ormai sfogliare la rassegna stampa è l’incubo mattutino dell’uomo laico, figuriamoci del monaco: non passa giorno senza che qualcuno non ti dia la scossa mettendo in cortocircuito gli anni Venti del nostro secolo con gli anni Trenta del secolo scorso – e le analogiesempre più persuasive, sempre più calzanti, sempre più inequivocabili. È un trionfo della nostra predicazione, allora? Tutt’altro.