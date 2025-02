Ultimouomo.com - Gli errori del Milan a parte il rosso di Theo

Conclusa la partita e realizzato di aver mandato a monte una qualificazione agli ottavi di finale che venti giorni fa sembrava pura formalità, per i tifosi delè stato naturale prendersela conHernández. L’espulsione del terzino francese non è giustificabile ed è sembrato uno di quei momenti in cui semplicemente sembra essere stufo di rimanere in campo.si è fatto ammonire una prima volta per pura voglia di mostrarsi maschio alfa, di seminare zizzania nella partita, trascinando platealmente Hadj Moussa per il bavero della maglia all’altezza del centrocampo, senza nessun valido motivo; e poi una seconda volta per simulazione.Che un giocatore già ammonito non abbia la consapevolezza del danno che rischia di compiere simulando in epoca VAR, indica una sola cosa: quel giocatore non merita di giocare una partita importante come un’eliminatoria di Champions League, perché non è nelle condizioni mentali ed emotive per farlo.