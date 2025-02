Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte ora si riscopre "guerriero" del popolo col suo 10%...

Se n'erano perse un po' le tracce, anche se i telegiornali ogni tanto ce lo propongono nelle immagini di repertorio mentre cammina sempre a passo spedito verso qualcosa, ma l'ex presidente del Consiglio e adesso solo di quel che resta del MoVimento chiamato ancora 5 Stelle, strappato al fondatore Beppe Grillo, è fra noi davvero. E cammina spedito, come al solito, anche leggendone un'intervista rilasciata alla Stampa, verso la piazza intesa in senso largo. Dove egli vorrebbestare un governo e, più in particolare, una premier responsabili della miseria in cui starebbero trascinando il paese a furia di scodinzolare, obbedendo sia a Trump sia all'Unione Europea. L'uno e l'altra, in verità, almeno al momento, non sono proprio allineati, mali allinea lo stesso pur di proporsi come ildel, dopo avere esordito politicamente come il suo avvocato, ai tempi del primo governo, quando tuttavia interrompeva le sue arringhe in Parlamento chiedendo prudentemente ai suoi due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, se certe cose le potesse dire o no.