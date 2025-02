Inter-news.it - Giuntoli: «Reduci da 4 vittorie di fila». Inter agli ottavi di finale?

ha parlato prima della partita tra PSV Eindhoven e Juventus. I bianconeri,dalla vittoria contro l’in campionato, potrebbero incontrare i nerazzurrididi Champions League.BUON MOMENTO DI FORMA – La Juventus, dopo aver battuto l’in campionato, va a caccia del pass per glididi Champions League. A tal proposito, il DS bianconero Cristianoha parlato nel prepartita su Prime Video: «In questo momento la squadra sta bene, veniamo da quattroe stiamo crescendo come squadra. Kolo Muani ha avuto un grande impatto con il mondo Juventus, i rapporti col PSG sono ottimi e vediamo di continuare anche per la prossima stagione. Stasera importante per andare avanti e fare bene, ci teniamo molto. Dobbiamo continuare a crescere».