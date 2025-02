Juventusnews24.com - Giuntoli a Prime Video: «Vogliamo tenere Kolo Muani e lui vuole restare, siamo fiduciosi. Questa sera sarà molto importante, vogliamo andare avanti in Champions»

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni diprima di PSV Juve: tutte le dichiarazioni del Football Managing Director bianconeroCristianoha parlato prima del fischio d’inizio di PSV Juve, match per il ritorno dei playoff diLeague, ai microfoni di.SU MCKENNIE – «contenti, sta facendobene come gli altri. Credo che stiamo crescendo come una squadra».SU– «Il ragazzo ha avuto un grande impatto con tutto il mondo Juve, ècontento. I rapporti tra i club sono ottimi e vediamo di continuare con lui la prossima stagione. Noitenerlo e luirimanere,».SU PSV JUVE – «dal punto di vista sportivo, ci teniamoad».