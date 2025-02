Agi.it - Giubileo, che fine ha fatto Julia?

AGI - Avrebbe dovuto aiutare i pellegrini a destreggiarsi per Roma nell'anno del, ma dinon c'è traccia. L'assistente virtuale è stata presentata lo scorso 23 ottobre durante l'AI Tour di Microsoft, con l'Ad Sady Nadella e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è realizzata in collaborazione con Microsoft/OpenAI. Ma nonostante, gli annunci carichi di entusiasmo, non è mai stato diffuso il numero associato all'assistente, e al Campidoglio l'argomento è tabù.nelle intenzioni, nasce con l'obiettivo di rendere più accessibili le informazioni turistiche, ottimizzare i flussi di visitatori e valorizzare destinazioni meno note per combattere il fastidioso fenomeno dell'overturism in alcune parti della città.è stata presentata come un sistema in grado di rispondere in oltre 60 lingue sia in forma scritta che parlata (quindi tramite vocali, vere e proprie chiamate o canali di messaggistica), e che avrebbe dovuto essere alimentata con dati a disposizione di Roma Capitale e dei maggiori stakeholder della città, mettendola al riparo dal clickbaiting e dalla pubblicità aggressiva di alcuni motori di ricerca.