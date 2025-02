Biccy.it - Giovanni Ciacci: “Grande Fratello? Ho sbagliato ad accettare”

da un paio di settimane è tornato a essere un volto di Rai1 come opinionista fisso di Caterina Balivo a La Volta Buona. “Avevo un contratto di due anni con Mediaset e non potevo andare da nessun’altra parte” – ha dichiarato a NuovoTv – “Ma appena si è presentata l’occasione giusta, sono tornato dalla mia amica Caterina“.Nel corso dell’intervistaha mostrato anche un certo rammarico per una scelta che, a posteriori, considera un errore: la partecipazione alVip.“Purtroppo hoaddi entrare in quella edizione del GF Vip, che non è stata delle migliori. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei. Però non mi sento una vittima, anche perché non mi considero un personaggio trash.” L’esperienza nella Casa, a quanto pare, ha avuto conseguenze pesanti sulla sua carriera, tanto da farlo finire in una sorta di blacklist televisiva.