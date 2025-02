Biccy.it - Giovanna Sannino pungente sull’ospitata a Sanremo: “Liquidata”

La quinta stagione di Mare Fuori sta per tornare e nel corso della settimana sanremese alcuni membri del cast sono andati ospiti a Festival per lanciare la nuova stagione. Fra loro Maria Esposito, Domenico Cuomo,, Giuseppe Pirozzi e le due new entry, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.La loro apparizione, però, al contrario degli scorsi anni non è avvenuta sul palco dell’Ariston, ma all’esterno, davanti all’ingresso del teatro. Un rapido scambio di battute con Carlo Conti, una breve presentazione del cast e dei loro personaggi, seguito dall’annuncio ufficiale della data di uscita della stagione (12 marzo su RaiPlay, non ringraziatemi). Insomma, un momento televisivo piuttosto veloce, durato meno di due minuti in pieno stile Carlo Conti al grido di “vai, vai, vai, vai!”.Ec’è un po’ rimasta male, dato che su Instagram, a domanda diretta sul momento preferito passato in quel di, ha risposto la pizza mangiata ore prima l’apparizione televisiva.