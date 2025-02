Anteprima24.it - Giornata Nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato: il contributo dei fisioterapisti

Tempo di lettura: 1 minutoIn occasione delladel, Socioe del, istituita per onorare il lavoro, l’impegno e il sacrificio di tutti i professionisti della salute durante l’emergenza pandemica del 2020, l’Ordine Professionale deidi Salerno desidera rendere omaggio a tutte le figure sanitarie, con un pensiero speciale al ruolo fondamentale svolto dainella cura e nella riabilitazione dei pazienti. Isono in prima linea non solo negli ospedali e nelle terapie intensive, ma anche a domicilio del paziente ed in tutte le strutture riabilitative, accompagnando i malati nel percorso di recupero delle funzioni sensomotorie, cardiorespiratorie, neurocognitive e viscerali.