Giornalisti: Cassazione annulla perquisizione per Simone Innocenti. E fa restituire il materiale sequestrato

La Corte dihato il decreto dinei confronti di, il giornalista del "Corriere Fiorentino" indagato dalla Procura di Firenze per concorso nella rivelazione del segreto d'ufficio per un articolo pubblicato il 17 maggio 2024 sul caso dell'allieva suicida alla scuola Marescialli. Lo rende noto con un comunicato Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana. La Suprema Corte non ha ancora depositato le motivazioni, ma il 23 gennaio ha disposto la restituzione di quantoal giornalista. Solo martedì sera, 18 febbraio, la Procura ha reso esecutivo il provvedimento della, precisa l'Assostampa. Il 4 ottobre 2024 il Tribunale del Riesame - come comunicato dalla Procura con una nota stampa - aveva ritenuto legittima la