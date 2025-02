Ilfattoquotidiano.it - Giornalista britannica scomparsa da 10 giorni in Brasile, l’ultimo contatto risale all’8 febbraio

Da oltre dieci, come riferisce la Bbc, non si hanno notizie di Charlotte Peet, 32enneche lavora in. Il network informa che la donna avrebbe avuto un ultimocon un amico l’8, dicendo di trovarsi a San Paolo e di avere in programma un viaggio a Rio de Janeiro. Da allora non si sono più avute sue notizie. L’Associazione dei Corrispondenti della Stampa Estera in(Acie) ha rilasciato una dichiarazione ”esprimendo preoccupazione per la suae solidarietà alla sua famiglia e ai suoi amici”. La Bbc non specifica se la cronista si stesse spostando per lavoro.La famiglia di Peet, che risiede nel Regno Unito, ha comunicato all’amico di aver perso ognicon lei. Hanno fornito alle autorità i dettagli del suo volo e una copia del passaporto per facilitare le ricerche.