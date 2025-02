Lanazione.it - Giorgio Bedini morto schiacciato da una gru. Chi era il titolare della Bedini Marmi

Carrara, 19 febbraio 2025 – Aveva fondato la sua azienda negli anni ruggenti, quelli a cavallo tra la fine dei ‘70 e l’inizio degli ‘80, quando l’economia girava e le cose andavano bene più o meno per tutti. Nel corso del tempo,aveva trasformato la suain una realtà solida e ben strutturata nel campolavorazione del marmo. L’imprenditore, 82 anni, ènel pomeriggio di oggi. E’ statoda una di quelle gru che servono per il trasporto delle pesanti lastre di marmo. Il fatto è accaduto all’interno di quell’attrezzata di oltre 9000 mq che viene adibita ad esposizione di materiali grezzi, deposito ed trasporti. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Quel che si sa è che il mezzo, per motivi ancora sconosciuti, si è ribaltato ed è caduto su un fianco.