Ginevra Castellari domina il campionato regionale Lead

Si è disputata la prima prova del. Gli atleti delle classi Under 17 e Under 15 hanno gareggiato a Casalecchio di Reno, dove nella Categoria Under 17 femminile hato, della Carchidio Strocchi Faenza. Posizioni a seguire per le compagne di squadra Gaia Randi, Allegra Luccaroni e le Ravennati Viola Babini e Adele Spada. Nell’Under 15 hanno concluso la gara anche Alice Berni, Penelope Accorsi e Nicola Parollo dell’Istrice Ravenna. Nella seconda tornata, dove erano in campo Senior e Under 19 e Under 21,ha vinto il bronzo nell’Assoluta, quarto posto per la compagna di squadra Sofia Marsigli. Ottimi risultati per Giulia Asirelli dell’Istrice Ravenna, arrivata a giocarsi la finale, e per Allegra Luccaroni oltre a Giorgio Chiari entrambi della Carchidio Strocchi.