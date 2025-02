Thesocialpost.it - Giappone, vanno a fare controllo in una sorgente termale: tre morti per sospetto avvelenamento da gas

Tre persone hanno perso la vita a causa di un’elevata concentrazione di gas tossico nei pressi di un resortsituato a Fukushima, nel nord-est del. Le autorità locali hanno ritrovato senza vita il gestore della struttura, situata nell’area di Takayu Onsen, insieme a due dipendenti, tutti di età compresa tra i cinquanta e i sessanta anni. I tre erano scomparsi la sera precedente dopo essersi recati sulle montagne vicine per svolgere lavori di manutenzione alle terme, come riportano i mediasi.Secondo i Vigili del Fuoco, nella zona era presente una concentrazione pericolosa di gas, tra cui l’idrogeno solforato, noto per la sua elevata tossicità. Le operazioni di ricerca e soccorso sono state rese particolarmente difficoltose dall’abbondante neve che ha raggiunto i 145 centimetri di altezza e dalle rigide temperature, che nella zona hanno toccato i -8°C.