Giacomo Raspadori a CRC | Io e Lukaku possiamo diventare una coppia letale Il mio gol? Dedicato a mia figlia e al piccolo Emanuele

a CRC: “Io euna. Il mioa miae al”">Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto, che ha parlato del suo momento al Napoli, del rapporto cone di alcuni aspetti personali.L’intesa con:“Io eabbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme ed esaltarci a vicenda. Sabato è stata la nostra prima partita da titolari inancora migliorare molto. Sono convinto che la nostra intesa potràfondamentale per la squadra.è un riferimento importante, sia dal punto di vista umano che nello spogliatoio. La sua struttura fisica e le sue qualità ci permettono di sfruttarlo come punto d’appoggio in campo, e i dati sugli assist confermano il suo valore.