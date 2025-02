Gestire l' avvio automatico di programmi in Windows e nel PC

Leggi su .com

E' arrivato il momento di fare un riepilogo riguardante i miglioriche servono al'del sistema operativo Microsoft.l'o il boot del computer significa controllare e decidere quali devono essere iche si avviano automaticamente in background.L'diall'accensione del computer può essere sia una comodità che un fastidio. Da un lato, ti permette di avere le applicazioni più utilizzate già pronte all'uso; dall'altro, può rallentare il tempo didel sistema e consumare risorse preziose. In questo post, esploreremo comel'diin, ottimizzando le prestazioni del PC.Siccome tanti software che si scaricano e si installano, vengono eseguiti automaticamente nel caricamento iniziale di(ossia quando si accende il computer), il rischio non è soltanto dover aspettare più tempo prima che il pc sia operativo e completamente caricato ma anche che la memoria venga mangiata da questiche, dopo il lorosilenzioso, rimangono in background.