Napolitoday.it - Gennaro muore a 17 anni in un incidente. l'automobilista chiede il patteggiamento

Leggi su Napolitoday.it

Hanno perso un figlio non ancora maggiorenne a causa di un tragico e assurdostradale cagionato delle violazioni e dalla imperdonabile imprudenza di unche, parcheggiatosi per di più dove non era lecito, gli ha “aperto” in faccia la portiera dell’auto facendolo finire con.