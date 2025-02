Ilrestodelcarlino.it - Generazioni a confronto. Severgnini inaugura la nuova rassegna

All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, stasera alle 20.30 debutta la. Protagonista di questo primo appuntamento sarà Beppe, che presenterà il suo ultimo libro Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia, edito Rizzoli. A moderare l’incontro, Davide Lamandini della redazione di Giovani Reporter. La vita umana, insegna l’induismo, si divide in quattro periodi: il primo serve per imparare, guidati da un maestro; il secondo per realizzare se stessi; il terzo per insegnare e trasmettere la conoscenza; l’ultimo, segnato da un progressivo disinteresse verso le cose materiali, per prepararsi al congedo. Molti, oggi, non lo ammettono.