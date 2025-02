Gen.Vadalà commissario "Terra Fuochi"

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.05 Sarà istituito unper la bonifica della "dei", tra Napoli e Caserta.La decisione presa dal CdM su proposta del ministro dell'Ambiente,Pichetto.Sarà il generaleLa nomina per contrastare il fenomeno dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono dei rifiuti.Avrà il compito di coordinare la bonifica "con poteri straordinari legati alle attività indicate dalla sentenza del Cedu" per "affrontare e risolvere l'annosa questione legata all'inquinamento" della zona, riferisce la premier Meloni.