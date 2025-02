Game-experience.it - Gears of War: E-Day è in fase di pieno sviluppo da diversi anni

Leggi su Game-experience.it

of War: E-Day è uno dei titoli più attesi dai fan della celebre saga di sparatutto in terza persona di Microsoft, ma quanto tempo è in? Secondo nuove informazioni emerse online, il gioco è indiattivo da oltre cinque, con i lavori avviati nel 2020.Questo prequel riporterà i giocatori alle origini della serie, narrando il Giorno dell’Emersione e mostrando le prime battaglie di Marcus Fenix e Dominic Santiago contro la brutale minaccia delle Locuste. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di uscita, l’avanzato stato disuggerisce che il lancio potrebbe essere più vicino del previsto.Secondo quanto riportato dal curriculum di un Senior Level Designer di The Coalition, lo studio ha iniziato a lavorare suof War: E-Day all’inizio del 2020.