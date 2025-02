Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, che passione La spinta del Maradona per la sfida scudetto”

Leggi su Napolipiu.com

: “, cheLadelper la”">Il conto alla rovescia è cominciato da settimane e ora il termometro dell’attesa è pronto a esplodere. Il prossimo-Inter si preannuncia come la partita più sentita della stagione e, come sottolinea la, il pubblico partenopeo è pronto a rispondere presente.Con oltre 50.000 biglietti già venduti e il traguardo del tutto esaurito sempre più vicino, ilsi prepara a essere una bolgia. Gli ultimi posti disponibili dipenderanno dalle decisioni sul settore ospiti, ma la certezza è che l’impianto di Fuorigrotta sarà gremito come non mai per lache può decidere le sorti del campionato.Unpronto a infrangere i recordIl tempio del calcio napoletano, che oggi ospita 54.