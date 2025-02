Ilfattoquotidiano.it - Gaza senz’acqua, l’allarme di Oxfam: “Situazione ancora disperata, altissimo rischio epidemie”. Distrutto impianto di desalinizzazione dell’ong

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A un mese dall’inizio del cessate il fuoco, laumanitaria nel governatorato diNord e a Rafah resta, nonostante in altre zone della Striscia sia ripreso e aumentato l’ingresso degli aiuti. Èlanciato da, di fronte ad unache rischia di precipitare nuovamente da un momento all’altro. Il bilancio della distruzione causata da 15 mesi di conflitto alle infrastrutture essenziali è infatti drammatico: complessivamente sono stati resi inservibili 1.675 chilometri di reti idriche e igienico-sanitarie. ANord e Rafah, ormai quasi completamente rase al suolo, la disponibilità di acqua per la popolazione si è ridotta del 93%, rispetto a prima del 7 ottobre 2023. Come si vede dalle immagini, anche l’direalizzato dainsieme a partner locali per fornire acqua potabile alla popolazione è statodall’esercito israeliano.