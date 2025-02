Sport.quotidiano.net - Gasperini: "Abbiamo creato tanto. Risultato eccessivo ma l'eliminazione ci può stare"

Bergamo, 18 febbraio 2025 – Dopo il Milan, saluta la Champions League senza raggiungere gli ottavi di finale anche l’Atalanta, che rimedia un’al culmine di un vero e proprio martedì nero per le formazioni italiane impegnate nella massima competizione per club. Reduci dal ko per 2-1 rimediato in Belgio anche a causa di un rigore molto dubbio subito nel finale, i nerazzurri sono caduti anche tra le mura amiche del Gewiss Stadium perdendo 3-1 contro il Brugge. Che la serata potesse essere complicata per la Dea, lo si è capito sin dalle prime battute di gara, visto che sono bastati appena 2’ ai belgi per passare in vantaggio con il diagonale vincente di Talbi. Colpiti a freddo, i nerazzurri hanno provato a reagire con grande prontezza e al 17’ hanno pareggiato i conti con la rete di Retegui, partito però in posizione di leggero fuorigioco.