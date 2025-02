Bergamonews.it - Gap Spa, fatturato in crescita dell’8% arrivando a 77 milioni di euro

Il 2024 si è chiuso per la Gap Spa con unindi oltre l’8% rispetto al 2023,a 77di. Il Gruppo Gap con sede a Brescia, Sovere (Bg) e Pontenure (PC), offre servizi ausiliari chiavi in mano principalmente al mercato siderurgico fornendo soluzioni integrate per le acciaierie, tra cui logistica industriale, gestione di parchi rottame, evacuazione di scorie, gestione di magazzini e lavorazioni di materiali ferrosi. Conta 614 dipendenti diretti oltre ai collaboratori esterni. L’Ad è Eligio Piantoni, 45 anni, figlio del fondatore Gianni. La madre Elena Guidi è Presidente.Il Gruppo Gap è partner di alcune tra le più importanti acciaierie Italiane, tra cui Arvedi, Danieli, Duferdofin, Cogne, ABS, Lucchini, Pittini, Riva, Rubiera, Tenaris Dalmine. La collaborazione con alcune di queste società è consolidata da oltre 40 anni e si rafforza costantemente nel tempo, evidenziando la fiducia reciproca e la sinergia delle attività.