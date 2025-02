Ilrestodelcarlino.it - Galleria del Centro, restyling milionario

Ci sono cinque novità nell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici illustrato ieri in commissione dalla Giunta in vista del via libera che arriverà domani dal Consiglio comunale. Le più rilevanti sono le tre che riguardano ladelcittadino, tutte relative al 2025, per un totale di 1 milione 645mila euro. Una "riqualificazione degli spazi pubblici e dei servizi alla comunità", per dirla con l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini (titolare anche la delega al Bilancio dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco Fabrizio Castellari eletto in Regione), pensata con l’obiettivo di "aumentare la riqualificazione delstorico e la sua frequentazione". In tale pacchetto spicca innanzitutto l’inserimento di 350mila euro per i "lavori urgenti di ripristino ed efficientamento dell’illuminazione".