Galatasaray-AZ il pronostico di Europa League | doppia combo micidiale

Dopo la due giorni di Champions, arriverà il momento delle gare di ritorno dei playoff di. Giovedì 20 febbraio sono in programma ben 8 partite, tra cui quella tra Roma e Porto alle 18:45. In contemporanea, ci sarà anche il calcio d’inizio trae AZ al RAMS Park. Si riparte dal 4-1 in favore degli olandesi maturato all’andata. I turchi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.63, mentre il pareggio e il successo della squadra ospite sono dati rispettivamente a 4.25 e 4.50. Come arrivano al matche AZSi prospetta una rimonta molto complicata per il, demolito in terra olandese. La squadra turca non trova la vittoria inaddirittura dallo scorso 7 novembre, mentre continua a volare in campionato.