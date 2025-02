Ilgiorno.it - Furto nella scuola di Lardirago. Spariti i 50 pc appena acquistati

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia)"Li hanno portati via proprio tutti, 50con fondi Pnrr. Dispiace soprattutto per i ragazzi, che non potranno usare i nuovi computer per i corsi di alfabetizzazione informatica". AntoBignami, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Vidigulfo, di cui fa parte anche la secondaria di primo grado di, commenta così ilsubìtosede di via Manzoni. I ladri sono entrati in azione probabilmente nel week-end, quasi certamente in orario notturno, anche se ilè stato scoperto alla riapertura di lunedì e denunciato alla locale stazione dei carabinieri, della compagnia di Pavia. Lanon è dotata di sistema d’allarme antie neppure di impianto di videosorveglianza. I ladri sono entrati forzando una porta d’ingresso e hanno rubato tutte le dotazioni informatiche utilizzate per la didattica, 50 computer portatili.