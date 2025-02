Ilgiorno.it - Furti in abitazione, un incubo. Cresce il senso di insicurezza. Il rimedio? Più allarmi e luci

di Milla PrandelliMILANOLa Lombardia, con 31.442avvenuti e denunciati nel 2023, risulta la regione italiana più colpita daiin, con un tasso di 31,4 ogni 10mila abitanti, contro il dato nazionale medio di 25. In tutta la penisola i, nel 2023, sono stati 147.660. In Lombardia, rispetto al 2022, sono cresciuti dell’ 11,6%, mentre in generale in Italia il dato e del +10,4%. È quanto emerge dalla terza edizione dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del ministero dell’Interno. Milano e Monza-Brianza sono tra le province più colpite. Le aree più sensibili sono quelle metropolitane: Milano, con 9.552registrati (29,4 ogni 10.000 abitanti) è seconda solo a Roma Capitale. Ancora più preoccupante è la situazione della provincia di Monza-Brianza, che detiene il tasso dipiù elevato della regione, con 37,2 casi ogni 10.