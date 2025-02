Frutta e verdura marcia a Montecitorio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.20 Atto vandalico sulla scalinata dia Roma, dove attivisti di Ultima generazione hanno lanciato. La protesta,contro lo spreco alimentare e per "imprenditori agricoli e consumatori affamati dalla Grande distribuzione organizzata". Sono stati subito fermati dalle forze dell'ordine e il gesto non ha causato danni alla struttura. "Ferma condanna" dal presidente della Camera Fontana: "Confronto ed espressione idee non possono tradursi in gesti che minano decoro e il rispetto delle Istituzioni".