FromSoftware non voleva che Sony pubblicasse Dark Souls perché delusa dal trattamento ricevuto con Demon’s Souls

ha deciso di non affidare ala pubblicazione didopo l’esperienza deludente con. Secondo Shuhei Yoshida, ex presidente di SIE Worldwide Studios, il team giapponese rimase scontento delda, che all’epoca non credette nel potenziale del gioco, rifiutandosi di localizzarlo per il mercato occidentale. Questa scelta spinse di conseguenza il celeberrimo team di sviluppo giapponese a cercare un altro partner per il successivo progetto, portando alla storica collaborazione con Bandai Namco.Come ripotato prontamente da VGC,venne sviluppato in collaborazione conJapan Studio e inizialmente doveva essere pubblicato globalmente dal colosso giapponese a cui dobbiamo PlayStation. Tuttavia, a causa della difficoltà elevata e delle prime impressioni negative durante i test,decise di non localizzarlo per il pubblico occidentale.