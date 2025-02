Oasport.it - Frederic Vasseur: “Le prime gare saranno cruciali. Avere due piloti così forti è un vantaggio”

Nella giornata di ieri la Ferrari ha svelato finalmente la SF-25 che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno di quest’anno. La Scuderia di Maranello, con l’arrivo di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz come nuovo compagno di Charles Leclerc, può contare sulla miglior coppia didella griglia e ha quindi l’obiettivo di lottare per entrambi i titoli iridati nel 2025.“È sempre fantastico presentare una nuova livrea, una nuova vettura, nuovi sponsor e, in questo caso, una nuova line-up. È una bella sfida, siamo pronti per la stagione. Nel 2024 abbiamo lottato fino all’ultima curva per il campionato costruttori e vogliamo iniziare la nuova stagione sulle stesse basi. Penso che abbiamo un buon pacchetto, una buona vettura, una buona coppa di. Vogliamo fare davvero uno step in avanti.