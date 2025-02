Ilfattoquotidiano.it - Fratelli di chat, giovedì alle 20.30 dialogo in diretta tra l’autore Giacomo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano

“Violenza verbale, sete di vendetta e soprattutto paura. Paura di chi smaschera la loro incapacità di governare” cosìaveva commentato i messaggi dei dirigenti did’Italia pubblicati indi, il libro died edito da Paperfirst, in vettaclassifiche dei saggi più venduti e già alla seconda ristampa. Tra i vari messaggi ce n’erano alcuni (del 2021) di quella che sarebbe diventata presidente del Consiglio Giorgia Meloni oltre ad altri importanti esponenti del partito di maggioranza relativa.dialogheranno su quei messaggi domani, 20 febbraio,20.30 in unastreaming. Lasi potrà seguire sul canale Instagram della casa editrice (@paperfirsteditore) e su quello dello.‘di’ in libreria a 17€ In edicola a 15€ + il prezzo del Fatto QuotidianoL'articolodi20.