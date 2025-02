Quotidiano.net - Francesco Lo Voi difende l'operato davanti al Copasir: nessuna violazione di legge

Assoluta correttezza dell'del suo ufficio edi. E' quanto avrebbe ribadito,al, in base a quanto si apprende il procuratore di RomaLo Voi sentito in merito alla vicende legata alla gestione degli atti nell'indagine partita da una denuncia del capo di gabinetto della premier Meloni, Gaetano Caputi e che ha portato il Dis a presentare un esposto a Perugia. Il procuratore nel corso dell'audizione, durata tre ore, ha risposto alle domande fornendo chiarimenti e sottolineando la non fondatezza, sia in fatto che in diritto, delle accuse mosse. Lo Voi avrebbe fatto emergere anche la sua amarezza per gli attacchi mediatici ricevuti in queste settimane.