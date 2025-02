Ilrestodelcarlino.it - Francesco I e la musica, la mostra e il concerto

DiI d’Este si ricordano soprattutto l’eccelso mecenatismo verso gli artisti, l’ambizione all’eccellenza che lo fece rivaleggiare con la grandeur francese, le grandi committenze come quella per il busto marmoreo affidato a Gian Lorenzo Bernini o il celebre ritratto di Diego Velazquez. Ma il duca fu anche un attento mecenatele, committente di musicisti quali Benedetto Ferrari e Marco Uccellini, come dino i due volumi "La ‘riputatione’ del principe.I d’Este e laa Modena", a cura di Alessandra Chiarelli, editi daSerra nell’ambito della rivista "lia", che verranno presentati venerdì 21 febbraio alle 15.30 all’Archivio di Stato di Modena in corso Cavour 21. Interverranno Paolo Fabbri, professore emerito dell’Università di Ferrara, presidente dell’edizione nazionale delle opere di Gaetano Donizetti, Riccardo Pallotti, funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Modena, Paola Besutti, direttrice di "lia" e docente di Musicologia e Storia dellaall’Università di Teramo e Filippo Leoni della redazione di "lia".