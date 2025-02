Ilrestodelcarlino.it - Frana sulla Statale, lavori in corso. La Porrettana riaprirà questa sera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono in fase di completamento, da parte della ditta incaricata da Anas, le operazioni di disgaggio delle parti pericolanti della ripa di monte adiacente alla strada64 ’’ nei pressi del chilometro 61,400 dove nellata di domenica scorsa si sono verificati dei movimenti franosi intercettati dal sistema di contenimento. È prevista per, 19 febbraio, salvo imprevisti, concluse le attività di messa in sicurezza del versante, la svolta tanto attesa dai pendolari: sarà, infatti, possibile riaprire in regime di senso unico alternato il tratto dellaattualmente chiuso in via precauzionale. La riapertura parziale si è resa necessaria per consentire la sostituzione delle reti paramassi e dei dispositivi di protezione danneggiati. Anas ricorda a tutti gli utenti i percorsi alternativi attualmente disposti in loco.