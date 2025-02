Fox News doppia intervista TrumpMusk

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.32 "Ho sempre rispettato Musk, ha realizzato progetti mai visti prima". Lo ha detto Donald Trump in un'in coppia su Foxalla presenza anche di Musk."E' un imprenditore eccezionale e lavora con centinaia di geni. E' un leader e non ho rovato una persona più intelligente di lui",ha aggiunto "Donald Trump è un brav'uomo.E' stato attaccato dai media ingiustamente. E' stato atroce", ha detto Elon Musk al giornalista Hannity,annunciando tra 4 settimane una missione di recupero per i due astrounauti bloccati sulla SSI.