Inter-news.it - FOTO – Theo Hernandez simula e si fa espellere (apprezza… Perisic)

ieri si è confermato uno dei più granditori in circolazione, condannando il suo Milan a giocare in 10 e poi all’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. La reazione di Ivan, ex cuore nerazzurro, non si è fatta attendere.IL GENIO – In Italia può, in Europa no: ierine ha combinata una delle sue, facendosiper somma di ammonizioni e lasciando il Milan in 10 uomini contro il Feyenoord. Il resto è storia: Diavolo eliminato dalla Champions League alla faccia del cosiddetto Dna europeo.protagonista in negativo, infatti, dopo esserci beccato l’ammonizione nel primo tempo, nella ripresa, ha avuto la geniale idea di tuffarsi in area di rigore per prendersi un penalty. Ma l’arbitro Marciniak non ha abboccato e anzi ha estratto il secondo giallo mandandolo con largo anticipo sotto la doccia.