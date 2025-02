Ilfattoquotidiano.it - “Forse non si capisce bene cosa dico, ma il mio lavoro è scomporre anche il linguaggio”: il bilancio di Rkomi dopo il Festival di Sanremo 2025

È uno dei rapper più stimati in Italia, ma aldicon “Il ritmo delle cose” è finito al penultimo posto nella classifica finale di sabato scorso. A Tv Sorrisi e Canzoni l’artista aveva spiegato: “Il ritmo delle cose racconta il caos delle relazioni e nel ritornello provo a dipingere questo momento storico e l’attaccamento all’isolamento dettato dal digitale“. Mail brano non è stato percepitodal pubblico, tanto chestesso in un lungo post su Instagram ha tracciato undella sua esperienza sanremese.“Prima che iniziasse la settimana più delirante dell’anno, – ha spiegato l’artista – ho raccontato a un giornalista di come dai primi palchi, col cappuccio calato dove non riuscivo a vedere né me stesso né le persone che avevo davanti, è stato un lungo processo per togliere gli strati che dividevano me dal pubblico, fino ad arrivare a petto nudo.