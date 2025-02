Formula1 Leclerc | Deluso se a fine anno senza titoli

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 feb. (askanews) – "Io e Hamilton la coppia più forte? Io ho vinto una partita su tre con lui a scacchi ma, al di là di questo, per me la coppia Ferrari è sempre la più bella. Se saremo i più forti dovremo dimostrarlo in pista. Lewis lo ha già dimostrato, io devo lavorare ancora. Asareise non ci fosse almeno un titolo mondiale nella nostra bacheca. L'obiettivo della Ferrari è sempre quello di vincere". Così Charlesdopo la giornata di test al Mugello con la SF-25. "Penso – ha aggiunto a Sky – di aver preso un chilo o poco più di muscolo, ma siamo sempre limitati per un peso da rospettare. Non è vero che non mi sono mai sbilanciato, perché la voglia di vincere in Rosso sarebbe una cosa grandiosa e spero questo sia l'giusto. Abbiamo lavorato bene, ma tutta la squadra ha lavarato da matti per arrivar preparati ai test in Bahrain"