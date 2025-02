Panorama.it - Formula 1 e Louis Vuitton insieme verso la vittoria

Celebrare lasignifica esaltarne il valore attraoggetti che ne custodiscano la grandezza. In questo spirito,e la1 si incontrano in un connubio straordinario di eccellenza e tradizione, suggellando una collaborazione che fonde lusso, innovazione e competizione sportiva ai massimi livelli. Durante l'evento F175 Live alla O2 Arena di Londra, in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione, il prestigioso trofeo del Campionato del Mondo di1™ verrà così presentato all’interno di un Trophy Trunk esclusivo, realizzato dalla Maison francese, testimoniando ancora una volta l’unione tra artigianalità e sport.Nel segno del 75esimo anniversario della1,ha creato un’edizione speciale del Trophy Trunk, concepito per custodire il simbolo del trionfo con l’eleganza e la maestria che caratterizzano le sue creazioni.