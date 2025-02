Ilfattoquotidiano.it - Formula 1 2025, svelata la nuova Ferrari SF-25 di Hamilton e Leclerc – Foto e Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La SF-25, nome in continuità con quello degli ultimi due anni a sottolineare la stabilità regolamentare, è la 71esima monoposto di1 realizzata dalla, la quarta della seconda generazione di auto a effetto suolo introdotta nel 2022, ma è una vettura del tutto, con soluzioni tecniche in discontinuità con il passato. La modifica più evidente messa in atto dal team tecnico diretto da Loic Serra è senz’altro la sospensione anteriore, che passa dallo schema push rod a quello pull rod. A guidare questo cambio di architettura, la necessità di rendere più pulito il flusso d’aria che investe la vettura e ampliare i margini per lo sviluppo aerodinamico, che con la precedente soluzione erano ormai stati sfruttati appieno. La vettura rappresenta un’evoluzione sotto ogni aspetto della monoposto dello scorso anno, che ne è stata buona base di partenza.