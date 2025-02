Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali PSV Juve: le scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24PSV: lediper il match valido per il ritorno dei playoff di Champions LeagueLatorna in campo dopo la vittoria contro l’Inter in campionato per centrare il primo grande obiettivo stagionale: gli ottavi di Champions League 2024/25. Per farlo dovrà pareggiare o vincere contro il PSV nella sfida valida per il ritorno dei playoff. Di seguito ledie Bosz. PSVLIVEPSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Veerman, Saibari, Schouten; Perisic, De Jong, Lang. All. Bosz A disp. Drommel, Schiks, Karsdorp, Malacia, Obispo, Bakayoko, Til, Driouech, Babadi, Land, Uneken, Nagalo.NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani All.