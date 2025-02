Sport.quotidiano.net - Forlì fa di necessità virtù. Harper verso la conferma

sta attraversando il miglior momento del suo campionato, ma le attenzioni sono anche rivolte ai ‘margini’ del parquet di gioco. Sì, perché il club di viale Corridoni è attivo pure sul fronte mercato, tenendo le antenne dritte in vista di potenziali migliorie da apportare al roster di Antimo Martino. Dopo la separazione da Shawn Dawson, del resto, anche l’addio a Demontesembrava davvero vicino dal realizzarsi, col giocatore avviatoil ritorno in Francia. La pista, però, nelle ultime ore si è fortemente raffreddata: la Pallacanestro 2.015 fatica ad individuare alternative e, soprattutto, il classe ‘89 è ‘bloccato’ da questioni famigliari. Prima un passo indietro. Nei giorni antecedenti l’ultimo match casalingo contro Udine, il giocatore era stato corteggiato dal Limoges, squadra con cui ha disputato la stagione 2021/22 prima del ritorno in Italia a Tortona.